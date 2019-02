NRW will Leitentscheidung fürs Rheinische Revier anpassen

Die Entwürfe müssten auch die Kommissionsempfehlungen zum Erhalt des Hambacher Forsts und zur Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer Härten für die von Umsiedlung betroffenen Menschen berücksichtigen. Erst dann könne es belastbare Antworten auf noch offene Fragen geben. Den Dialog mit den Umsiedlern will die Landesregierung demnach «fortsetzen und vertiefen».

In der laufenden Umsiedlung von sieben Dörfern am Tagebau Hambach und an Garzweiler II fordern Betroffene einen Umsiedlungsstopp und den Erhalt ihrer Dörfer.