Mann gerät an Kölner Hauptbahnhof unter Zug

Köln (dpa/lnw) - Am Kölner Hauptbahnhof ist ein Mann unter einen Zug geraten. Nach eigenen Angaben stolperte er am Mittwoch und stürzte daraufhin ins Gleis, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, um den Mann unter dem Zug hervorzuholen. Er kam in ein Krankenhaus. Zur Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Nach Angaben der Polizei war der Mann nach dem Unglück aber ansprechbar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.