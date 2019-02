Kölner Hauptmann fällt mit Meniskusverletzung aus

Köln (dpa/lnw) - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss im Spiel beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf Niklas Hauptmann verzichten. Dies teilte Trainer Markus Anfang am Mittwoch mit. Hauptmann habe sich eine Meniskusverletzung zugezogen, sagte der FC-Coach. Dafür steht der Franzose Vincent Koziello wohl vor der Rückkehr in den Kader. Abwehrspieler Lasse Sobiech hatte nach seiner viermonatigen Verletzungspause schon wieder einen Kurzeinsatz beim 4:1-Sieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitag. Weiter fehlen werden den Kölnern beim Tabellensiebten Marco Höger, Louis Schaub und Salih Özcan.

Von dpa