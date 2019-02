Kartellamt nimmt Grüner-Punkt-Übernahme unter die Lupe

Remondis aus Lünen bei Dortmund ist mit großem Abstand Marktführer in Deutschlands Entsorgungswirtschaft. Der Branchenprimus mit mehr als 33 000 Mitarbeitern kauft seit einigen Jahren immer wieder kleinere Entsorgungsbetriebe auf und wächst stetig. Die Firma Duales System Deutschland ( DSD ), die die Markenrechte am Grünen Punkt hat, sitzt in Köln. Sie hat zwar nur rund 500 Mitarbeiter (2016), ist aber eine immens wichtige Schnittstelle in der Entsorgungswirtschaft - DSD organisiert die Abholung, Sortierung und Verwertung von Abfällen.

Kommunale und kleinere mittelständische Konkurrenten laufen Sturm gegen die Übernahme des Grünen Punktes. Sie befürchten eine weitere Marktkonzentration, durch die sie schlechte Karten haben würden im Wettbewerb mit Remondis.

Auch Kartellamtschef Andreas Mundt sieht die Entwicklung in der deutschen Entsorgungswirtschaft generell kritisch. So beschäftigt sich seine Behörde derzeit mit der Branche in einer sogenannten Sektoruntersuchung. Diese Analyse läuft zwar separat zur Grüner-Punkt-Entscheidung, verdeutlicht aber das allgemeine Unbehagen der Behörde gegenüber der Marktentwicklung hin zu weniger Wettbewerb.