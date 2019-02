Auffahrunfall auf A2: Lastwagen mit Phosphorsäure beteiligt

Bergkamen (dpa/lnw) - Ein Auffahrunfall eines Gefahrguttransporters mit Phosphorsäure hat auf der Autobahn 2 beim Kamener Kreuz zu einem ABC-Alarm und langen Staus geführt. Der Lkw mit Silobehälter sei am Donnerstagmorgen auf einen im Stau stehenden Lastwagen aufgefahren, teilte die Dortmunder Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls riss das Führerhaus des Gefahrguttransporters ab und schleuderte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten Lkw-Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Lastwagens wurde bei dem Unfall auf der Strecke in Richtung Oberhausen nahe der Abfahrt Bergkamen leicht verletzt.

Von dpa