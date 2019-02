Frühlingsgefühle: Sonne und milde Temperaturen erwartet

Essen (dpa/lnw) - Milde Temperaturen und sonniges Wetter in Nordrhein-Westfalen: Am Donnerstagnachmittag hält der Frühling Einzug im Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad. Am Freitag bleibt der Sonnenschein mit blauem Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. Im Bergland wird es ein wenig kühler.

Von dpa