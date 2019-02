Mönchengladbach unterstützt FSV Zwickau mit Benefizspiel

Zwickau (dpa/lnw) - Der FSV Zwickau empfängt am 21. März den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu einem Benefizspiel, das Teil der Lizenzierungsauflagen des Drittligisten ist. Wie die Zwickauer am Donnerstag mitteilten, verzichtet die Borussia auf eine Antrittsprämie, «um so den FSV Zwickau bei der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage zu unterstützen».

Von dpa