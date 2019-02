Unbekannter schlägt Mann mit Tischbein nieder: Schädelbruch

Hamm (dpa/lnw) - In einem Streit mit einer Gruppe junger Männer ist ein 55-Jähriger in Hamm mit einem Tischbein niedergeschlagen und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der Mann erlitt einen Schädelbruch und musste notoperiert werden. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.

Von dpa