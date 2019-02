Stundenlöhne unter zehn Euro sind in NRW noch verbreitet

Düsseldorf (dpa/lnw) - In fast jeder dritten Branche mit Tarifverträgen in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr Löhne von weniger als zehn Euro in der Stunde gezahlt worden. Das geht aus dem «Tarifspiegel 2018» hervor, den NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag vorstellte. Danach gab es in Nordrhein-Westfalen 39 Wirtschaftszweige mit tariflichen Grundvergütungen von weniger als zehn Euro je Stunde. Ausgewertet wurden 130 Tarifverträge. Der Stundenlohn von zehn Euro gilt als Schwelle zum Niedriglohnbereich.

Von dpa