Hoeneß vermeidet Seitenhieb auf Dortmund

München (dpa) - Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat nach der deutlichen Champions-League-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur große Zurückhaltung gegenüber dem Titelrivalen geübt. «Borussia Dortmund war so klug, in den letzten Monaten nie über Bayern München zu sprechen. Und das wollen wir auch umgekehrt so halten», sagte der 67 Jahre alte Hoeneß am Donnerstag in München.

Von dpa