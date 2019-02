Unglückspferde aus Kölner Rosenmontagszug nicht mehr dabei

Beim Rosenmontagszug 2018 waren in Köln zwei Kutschpferde durchgegangen, vier Menschen wurden verletzt. Die Karnevalisten gehen davon aus, dass die Pferde von Zuschauern beworfen worden waren. Der Einsatz von Pferden in Karnevalszügen wird seit vielen Jahren von Tierschützern kritisiert. Sie vertreten die Überzeugung, dass das Mitlaufen für die Tiere durch die vielen Menschen und die laute Musik «Stress pur» sei.

Die Pferde-Expertin Willa Bohnet von der Tierärztlichen Hochschule Hannover arbeitet an einer Studie zu Pferden im Rosenmontagszug. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Kölner hätten mittlerweile einige zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Pferde - und Menschen - beschlossen. So würde der Umgang mit den Tieren dieses Jahr von offiziellen Turnierrichtern überprüft. Das sei eine gute Sache. Wenn die Voraussetzungen stimmen, ist aus Bohnets Sicht nichts gegen Pferde in Karnevalszügen einzuwenden. Allerdings habe es in Köln in der Vergangenheit zum Beispiel an der Ausrüstung der Pferde gehapert.