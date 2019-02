Deshalb fliegt die Mannschaft mit Respekt in den Westen der Republik, auch wenn der MSV aktuell als Tabellenschlusslicht das schlechteste Heimteam der Liga stellt. «Wir haben bisher keinen Gegner unterschätzt. Wir müssen von der ersten Sekunde an bereit sein, schnellstmöglichen Zugang zum Spiel und insgesamt eine gute Mischung finden», sagte Trainer Urs Fischer .

Gewarnt ist Union auch durch das Hinspiel. Am 14. September rettete Innenverteidiger Florian Hübner beim enttäuschenden 2:2 mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit gerade noch so einen Zähler. «Diesmal sollte es am besten das Siegtor werden. Das wäre das Schönste. Nach dem Sieg in Sandhausen wartet auf uns aber ein schweres Spiel in Duisburg», sagte Hübner.

Personell hat Fischer keine Probleme. Lediglich Stürmer Sebastian Polter kann nicht eingreifen. Wegen einer Mittelfußverletzung steckt er noch wochenlang in der Rehabilitation. Auch wenn ihm Fischer keine Einsatzgarantie gibt, dürfte der Sechser Manuel Schmiedenach in Duisburg auf seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld zurückkehren, nachdem er seine fünfte Gelbsperre abgesessen hatte.