«Ungewöhnlich mild»: 15,8 Grad in Geilenkirchen.

Essen (dpa/lnw) - Strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel: Ein Hauch von Frühling hat am Donnerstag ganz Nordrhein-Westfalen erfasst. 15,8 Grad wurden am Nachmittag in Geilenkirchen gemessen. In Wuppertal und Arnsberg waren es 14,6 Grad. «Über 14 Grad ist für Februar ungewöhnlich mild», sagte Meteorologin Yvonne Tuchscherer vom Deutschen Wetterdienst in Essen. «Das heißt aber nicht, dass es nicht auch schon Februarmonate gab, in denen es so warm war.»

Von dpa