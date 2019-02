Fotograf und Kameramann wegen Grönemeyer-Video vor Gericht.

Grönemeyer hatte sich in dem Zivilverfahren erfolgreich gegen die Berichterstattung über die Auseinandersetzung gewehrt. Das Landgericht Köln untersagte 2017 größtenteils, entsprechende Bilder und Aussagen weiter zu verbreiten - etwa, dass der Sänger einem Fotografen eine Reisetasche an den Kopf geschleudert und den zu Boden gegangenen Mann mit den Händen gepackt habe.

In dem Verfahren ging es um ein Aufeinandertreffen im Dezember 2014. Ein Video, das im Internet verbreitet wurde, erweckt den Eindruck, Grönemeyer sei damals grundlos ausgerastet. In Wahrheit seien seine Lebensgefährtin und sein Sohn mit dabei gewesen, sagte der Sänger 2017 der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Film sei so zusammenmontiert, dass man glauben müsse, er rege sich auf, nur weil er einen Fotografen sehe. Tatsächliche mache er mit jedem ein Foto, so Grönemeyer. Hier sei aber die Privatsphäre seiner Familie verletzt worden.