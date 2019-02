Angriff auf Kinderbett-Verkäuferin: Neue Hinweise geprüft.

Bereits an den Prozesstagen zuvor am Kölner Landgericht hatten Zeugen Zweifel an einem Raubmotiv geäußert, dass der Angeklagte selbst in einem Geständnis genannt hatte. So soll der 59-Jährige bereits Frauen am Telefon sexuell beleidigt und mit Vergewaltigung gedroht haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann in ihrer Anklage vorgeworfen, sich im August 2018 auf eine Ebay-Anzeige einer Frau gemeldet zu haben, die ein Kinderbett verkaufen wollte. Bei dem anschließenden Treffen in ihrer Kölner Wohnung am Folgetag soll er die zweifache Mutter dann attackiert und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Angeklagt ist der Deutsche wegen versuchten besonders schweren Raubes, versuchter Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung.