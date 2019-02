DFB-Präsident Grindel: «Müssen Talentförderung verbessern»

Berlin (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel macht sich Sorgen um die deutschen Nachwuchs-Fußballer angesichts der wachsenden Zahl an talentierten Spielern aus England und Frankreich in den Bundesliga-Kadern. «Es war immer ein Vorteil deutscher Nachwuchsarbeit gegenüber England und Frankreich, dass junge Spieler relativ schnell auf Bundesliga-Niveau spielen konnten», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes in einem Interview mit der «Westdeutschen Zeitung» (Freitag).

Von dpa