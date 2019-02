Angesichts einer immer ­heterogeneren Schülerschaft sei ein „Perspektivwechsel“ in der Bildungspolitik dringend notwendig, erklärte der Vorsitzende des Landesintegrationsrats, Tayfun Keltek , am Donnerstag in Düsseldorf. Der Ausbau der Muttersprachen für Migrantenkinder in den ersten vier Schuljahren müsse durch die Landesregierung „von oben“ verordnet werden, erklärte der SPD-Politiker.

Mit seiner Forderung hatte Keltek zuvor bereits Empörung bei Eltern, Lehrern und Politikern ausgelöst. Selbst der türkische Lehrerverband in NRW (TÖB) lehnte die Pläne vehement ab.

Forderung auf Großstädte bezogen

„Der Vorschlag ist weder pädagogisch begründet noch gewinnbringend für die Integration in unserem Land“, sagte der TÖB-Vorsitzende Zülfü Gürbüz. „Für uns ist es wichtig, dass Kinder mit Migrationshintergrund zunächst sehr gut Deutsch sprechen.“ Auch Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bescheinigte dem Landesintegrationsrat, der Vorschlag schieße „über das Ziel hinaus“.

Keltek betonte derweil, dass er den muttersprachlichen Unterricht für Migrantenkinder nicht an allen NRW-Grundschulen einführen wolle. Seine Forderung beschränke sich zunächst auf Großstädte wie Essen, Duisburg und Köln, in denen fast die Hälfte der Schüler Kinder von Zuwanderern seien.

Philologenverband nennt Vorschlag "kontraproduktiv"

Die jeweilige Zweitsprache solle sich danach richten, wie hoch der Anteil einer bestimmten Nation in dem jeweiligen Stadtteil ist – das könnte dann auch Russisch oder Polnisch sein.

Die Chefin des Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, nannte den Vorschlag, an Grundschulen Türkisch, Polnisch oder Russisch zu lehren, „kontraproduktiv“. Lin-Klitzing: „Deutsch ist die erste Integrationspflicht.“