93-Jähriger stürzt mit E-Bike: Verletzt in Klinik

St. Tönis (dpa/lnw) - Ein 93-jähriger Radfahrer ist in St. Tönis (Kreis Viersen) mit seinem E-Bike gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Radler am Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Sanitäter versorgten den 93-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.