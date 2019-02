Laut Stamp seien damit die «Rückführungen entgegen dem rückläufigen Bundestrend» in NRW erneut gestiegen. Für die Landesregierung habe «dabei die Rückführung von Straftätern oberste Priorität», so Stamp in seinem Bericht.

Die Regionalen Rückkehr-Koordinationsstellen (RKK) der Bezirksregierungen kümmerten sich daher inzwischen in Fallkonferenzen um «strafrechtlich auffällige Personen» sowie «ausländische Personen mit erheblich negativem Sozialverhalten.» So wurden beziehungsweise werden laut Stamp bei den RKK bislang 348 Fälle behandelt, bei denen es bisher zu 44 Abschiebungen kam.