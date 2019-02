Geldautomat in Mülheim gesprengt

Mülheim (dpa/lnw) - In Mülheim ist auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Täter am frühen Freitagmorgen fliehen. Durch die Sprengung sind Trümmerteile auf die Kölner Straße gelangt. Diese sei zur Zeit gesperrt, hieß es am Morgen. Ob die unbekannten Täter etwas erbeutet haben, konnte die Polizei noch nicht sagen.