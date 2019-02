Wattenscheid (dpa/lnw) - Eine Unbekannte hat im Stadtpark von Wattenscheid das zwei Jahre alte Schoßhündchen Benny entführt. Bennys Besitzerin hatte sich in dem Park mit einer potenziellen Käuferin des Hundes verabredet, als die Unbekannte auftauchte und den kleinen Yorkshire Terrier plötzlich an sich riss, berichtete die Polizei in Bochum am Freitag.

Von dpa