Düsseldorf (dpa/lnw) - Tassen, Kannen, Teller und Vasen: Wie sehr die Keramikwerkstatt an der Kunstschule Bauhaus mit ihrem sachlichen Stil in den Alltag hineinwirkte, zeigt das Hetjens-Museum in Düsseldorf. Das Haus stellt 130 am Bauhaus entstandene Ton-Arbeiten vor.

Von dpa