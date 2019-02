Bayer Leverkusen bangt um Einsatz von Sven Bender

Leverkusen (dpa/lnw) - Der Einsatz von Bayer Leverkusens Verteidiger Sven Bender gegen Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf ist ungewiss. «Das muss ich abwarten», sagte Leverkusen-Trainer Peter Bosz am Freitag. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler war in der Schlussphase der Europa-League-Partie beim FK Krasnodar (0:0) verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Eine Diagnose nannte der Trainer am Tag danach nicht.

Von dpa