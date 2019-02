Funkel muss in Leverkusen Ayhan und Stöger ersetzen

Sowohl Kaan Ayhan als auch Kevin Stöger sind gesperrt. Für die beiden Profis könnten Andre Hoffmann und Alfredo Morales in die Startformation rücken. Funkel verriet lediglich, dass man «verschiedene Systeme» zur Auswahl habe.

Dass die Bayer-Elf aufgrund des Europa-League-Spiels am Donnerstag in Krasnodar (0:0) Nachteile haben könnte, glaubt der 65 Jahre alte Düsseldorfer Trainer nicht: «Sie sind die lauf- und sprintstärkste Mannschaft der Liga.» Die Statistik mit einem Sieg und sieben Remis in 14 Spielen in Leverkusen ist so schlecht nicht. Allerdings liegt der einzige Sieg fast 23 Jahre zurück.