Gladbach ohne Hofmann, Traoré und Raffael nach Frankfurt

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf die nach Verletzungen noch nicht wieder einsatzfähigen Jonas Hofmann, Ibrahima Traoré und Raffael verzichten. Das bestätigte Trainer Dieter Hecking am Freitag. Für Hofmann komme die Partie nach seiner im Spiel gegen Hertha BSC (0:3) erlittenen Knöchelverletzung noch zu früh, meinte sein Coach. Traoré muss sich einem operativen Eingriff an der Leiste unterziehen und Raffael laboriert noch an den Folgen eines Schlüsselbeinbruchs.

Von dpa