Sammer: «Borussia Dortmund ist in der Realität gelandet»

Dortmund (dpa) - Nach Ansicht des früheren BVB-Spielers und -Trainers Matthias Sammer kann der schwächelnde Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund wieder in die Erfolgsspur finden. «Jetzt ist man einen Tick unter dem Limit, aber das ist ganz normal innerhalb einer Saison», sagte Sammer, der beim BVB als Berater tätig ist, im Eurosport-Interview. «Das Wichtigste ist, in verschiedenen Phasen die Mitte anzustreben. Das muss Borussia Dortmund jetzt wieder schaffen.» In der Hinserie und zu Beginn der Rückrunde habe der Club «so überragend agiert, dass das vielleicht ein bisschen über dem Limit war.»