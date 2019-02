Geräumte Hochhäuser: Bewohner-Rückkehr wohl erst nach Wochen

Duisburg (dpa/lnw) - Nach der Räumung von zwei Hochhäusern in Duisburg wegen Brandschutzmängeln hält die Stadt es für möglich, dass die mehr als 200 Bewohner für längere Zeit nicht zurückkehren können. Bis zu einem Wiedereinzug könnten mehrere Wochen vergehen, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Der Eigentümer habe angekündigt, kurzfristig Handwerker zu beauftragen, die die festgestellten Mängel beheben sollen. Der Stadtsprecher betonte, dass nur der Vermieter dafür sorgen könne, dass die Mieter schnell wieder zurück in ihre Wohnungen kommen. Der Eigentümer war am Freitag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Von dpa