Verdi: Kein Konzept für Fusion von Karstadt und Kaufhof

Kassel (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat ein tragfähiges Konzept für die Fusion von Karstadt und Kaufhof gefordert. Das gebe es in keinem der beiden Unternehmen, kritisierte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Freitag nach einer Sitzung der Tarifkommissionen von Kaufhof und Karstadt in Kassel. «Personal rausschmeißen oder wieder in die Taschen der Beschäftigten greifen ist kein Konzept für das Warenhaus der Zukunft», sagte sie laut Mitteilung.

Von dpa