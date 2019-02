Feuer zerstört Lagerhalle: Bevölkerung nicht gefährdet

Krefeld (dpa/lnw) - Durch ein großes Feuer ist in der Nacht auf Samstag in Krefeld eine Lagerhalle für Müll nahezu komplett zerstört worden. «Betroffen ist eine Halle, in der etwa 500 Tonnen Müll gelagert werden», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Geruchsbelästigung sei zwar möglich gewesen. Durch Schadstoffmessungen habe eine Gefährdung der Bevölkerung aber ausgeschlossen werden können. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Von dpa