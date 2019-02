Bayer gegen Fortuna: Duell der Selbstbewussten

Leverkusen (dpa) - Voller Selbstbewusstsein gehen die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf in das rheinische Duell am Sonntag. «Wir können gegen jedes Team bestehen, das haben wir bereits gezeigt», sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel vor dem Spiel in Leverkusen (18.00 Uhr/Sky). Beim Aufsteiger ist die Stimmung spätestens nach dem 3:0 am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart prächtig, die Zwischenbilanz von 25 Punkten beachtlich.

Von dpa