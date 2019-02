Blattgeknabber als Vibrationsalarm für Ameisen

Die Ameisenart Crematogaster mimosae lebt in enger Gemeinschaft mit Akazien der ostafrikanischen Savanne. Die Tiere leben in den Dornen von Acacia zanzibarica und werden von dieser mit Nektar versorgt - quasi als Gegenleistung verteidigen sie die Akazie aggressiv gegenüber Fressfeinden, selbst Elefanten schlagen sie erfolgreich in die Flucht.