Mehrfamilienhaus in Recklinghausen brennt: Bewohner verletzt

Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Recklinghausen ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Der 23 Jahre alte Mann wurde laut Angaben der Polizei am Samstag mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, nachdem der Dachstuhl des Hauses Feuer gefangen hatte. Berstende Dachziegel beschädigten zwei Autos, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die «Marler Zeitung» hatte berichtet.

Von dpa