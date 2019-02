Armin Veh nach Kölns Pleite: Ziel Aufstieg «gefährdet»

Köln (dpa) - Sport-Geschäftsführer Armin Veh schlägt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln nach der 2:3-Pleite am Freitag beim SC Paderborn im Kampf um den Aufstieg Alarm. «Nach der letzten Niederlage ist das Ziel gefährdet», sagte Veh in einem Interview auf der Club-Website und erhöhte zugleich den Druck auf Trainer Markus Anfang: «Das Trainerteam ist jetzt gefragt, Lösungen zu finden. Wenn wir Phasen haben, in denen wir keine Souveränität besitzen, brauchen wir dafür Lösungen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen.»

Von dpa