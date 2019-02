Zwei Männer sterben nach Verkehrsunfällen: Kind verletzt

Bielefeld/Germinghausen (dpa/lnw) - Zwei junge Männer sind am Wochenende nach Verkehrsunfällen in Westfalen gestorben. Beim Zusammenstoß zweier Autos in Germinghausen im Kreis Olpe wurde am Samstag ein 28 Jahre alter Mann getötet. Ein dreijähriges Kind auf dem Beifahrersitz verletzte sich laut Polizeiangaben leicht, ein 55-jähriger Unfallbeteiligter schwer. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 28-Jährige sei auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und dann mit dem Auto des 55-jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimation starb der junge Mann am Unfallort. Wie er in den Gegenverkehr geriet, war am Sonntag noch unklar. Der Sachschaden wurde auf rund 16 000 Euro beziffert.

Von dpa