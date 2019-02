Düsseldorfer Jean Zimmer fällt nach Außenbandriss aus

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf muss in der Fußball-Bundesliga für längere Zeit auf Jean Zimmer verzichten. Der Defensivspieler hat sich in der Partie bei Bayer Leverkusen (0:2) am Sonntag einen Außenbandriss mit Einblutung im linken Sprunggelenk zugezogen. Das gab die Fortuna nach der medizinischen Untersuchung am Montag bekannt. Zimmer war im Spiel umgeknickt und musste in der 27. Minute ausgewechselt werden. Über die voraussichtliche Dauer von Zimmers Ausfall machte der Verein keine Angaben.

Von dpa