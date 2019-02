Fortuna Düsseldorf wahrscheinlich länger ohne Jean Zimmer

Bei Leverkusens Rechtsaußen Karim Bellarabi liegt nach Auskunft von Bayer-Chefcoach Peter Bosz eine Oberschenkelblessur vor. Für Bellarabi spielte von der 15. Minute an Lucas Alario. Ob Bellarabi in der Europa League am Donnerstag gegen FK Krasnodar auflaufen kann, ist noch nicht klar.