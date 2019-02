Mensch stirbt in Wuppertal: Ursache unklar

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 19-jähriger Zuwanderer aus Westafrika ist in Wuppertal stark blutend zusammengebrochen und gestorben. Rettungskräfte waren am Sonntagabend in Schutzanzügen an den Ort des Geschehens geeilt. Bewohner hatten den leblosen Körper im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Früheren Angaben zufolge war der Mann auf offener Straße zusammengebrochen. Neben dem Toten, der aus dem Mund blutete, habe sich eine größere Blutlache gebildet, bestätigte die Polizei am Montag.

Von dpa