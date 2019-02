Dortmund hofft auf Comeback von Reus gegen Leverkusen

Nürnberg (dpa) - Borussia Dortmund hofft auf ein Comeback von Kapitän Marco Reus im nächsten Bundesligaspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. «Wir hoffen, dass der ein oder andere jetzt zurückkommt, ob das jetzt bis zum Sonntag klappen wird, müssen wir die Woche noch mal abwarten», sagte der Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, nach dem torlosen Remis am Montagabend beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg. «Wir haben noch ein bisschen Zeit, alle arbeiten mit Hochdruck daran, aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte werden. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da und ansonsten wird sich jeder am Sonntag reinhauen auch ohne Marco Reus.»

Von dpa