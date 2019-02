Brennende Lastwagen verursachen Staus zum Wochenstart

Neuss/Duisburg (dpa/lnw) - In Brand geratene Lastwagen haben am Montagmorgen auf zwei vielbefahrenen Autobahnabschnitten in Nordrhein-Westfalen Staus verursacht. Am Kreuz Breitscheid der A3 und der A52 sowie auf der A57 bei Neuss müssten sich Autofahrer aus diesem Grund in Geduld üben, wie aus der Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW hervorgeht. Jeweils war die Fahrtrichtung Köln betroffen. Auf der A57 betrug der Zeitverlust den Angaben zufolge mehr als eine Stunde. Die Gesamtlänge aller Staus auf den Autobahnen summierte sich nach der Verkehrsübersicht des WDR zeitweise auf 285 Kilometer.

Von dpa