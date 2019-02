Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsaufschwung schwächt sich ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Wirtschaft wächst schwächer als zuvor. Nach einem Plus von 1,4 Prozent 2018 werde die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wohl nur um 1,1 Prozent nach oben klettern, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. Dabei bezog er sich auf ein Gutachten des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Von dpa