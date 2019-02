Sicherheitsfirma Kötter schraubt Expansionstempo zurück

Kötter hatte im vergangenen Jahr seine Geldtransport-Sparte mit rund 800 Arbeitsplätzen an den schwedischen Konzern Loomis verkauft. Im Gegenzug erwarben die Essener 2018 die Arndt-Gruppe aus Fürth, die im Bereich Sicherheit zuletzt mit bundesweit rund 1000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro erzielt hatte. In Zukunft will Kötter die digitalen Geschäftsfelder noch weiter ausbauen.