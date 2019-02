Stahlhändler Klöckner & Co mit deutlichem Ergebnisrückgang.

Eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr will das Unternehmen mit den Jahreszahlen für 2018 am 12. März bekanntgeben. Für das gesamte Vorjahr war im Oktober ein leicht steigendes operatives Ergebnis zum Vorjahreswert 220 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Das Konzernergebnis sollte «deutlich positiv» werden.