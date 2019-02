Yorkshireterrier Benny weiter vermisst

Bochum (dpa/lnw) - Die Bochumer Polizei sucht weiter nach dem im Wattenscheider Stadtgarten entführten Schoßhündchen Benny. «Die Ermittlungen laufen», sagte ein Sprecher am Montag. Mehrere Hinweise seien eingegangen und würden nun ausgewertet. Eine heiße Spur von der unbekannten Täterin, die den Yorkshireterrier am vergangenen Donnerstag an sich gerissen hatte, gebe es aber noch nicht.

Von dpa