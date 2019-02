Nach Messerangriff in Köln Ermittlungen in der Rockerszene

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Messerangriff in der Kölner Innenstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Zusammenhangs zur Rockerkriminalität. Es seien am Tatort in einer Shisha-Bar mehrere Personen aus der Rockerszene angetroffen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Einem 31-Jährigen war am frühen Sonntagmorgen mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper gestochen worden. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Inzwischen sei sein Zustand aber stabil.