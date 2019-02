Männer räumen Attacke mit Kettensäge ein

Bonn (dpa/lnw) - Zwei Männer haben einen Überfall mit einer Kettensäge gestanden. Die Angeklagten im Alter von 25 und 30 Jahren räumten vor dem Bonner Landgericht am Dienstag ein, mit der Werkzeug am zweiten Weihnachtsfeiertag 2016 in die Wohnung eines 21-Jährigen in Hennef eingedrungen zu sein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Sie gaben demnach auch zu, den Bewohner und einen ebenfalls anwesenden 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft soll das 20 Jahre alte Opfer nach einem der Schläge für kurze Zeit das Bewusstsein verloren haben. Horrorclown-Masken wollen die beiden Angeklagten - anders als vorgeworfen - dabei jedoch nicht getragen haben.

Von dpa