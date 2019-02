Uhr tickt: Wie geht es weiter mit dem Islam-Schulunterricht?

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der islamische Religionsunterricht an Schulen in Nordrhein-Westfalen soll landesweit ausgebaut werden. Inzwischen gebe es 415 000 muslimische Schüler, hieß es vom Schulministerium und von der Staatskanzlei in Düsseldorf. Etwa 20 000 Jungen und Mädchen an rund 250 Schulen nehmen an dem 2012 eingeführten bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht (IRU) teil. Der Bedarf ist aber deutlich größer und wächst.

Von dpa