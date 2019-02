Toter Mann im Rhein-Herne-Kanal gefunden

Essen (dpa/lnw) - Im Rhein-Herne-Kanal in Essen haben Passanten eine Leiche gefunden. Der leblose Körper sei am späten Montagnachmittag in Höhe eines Freibads im Stadtteil Dellwig entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Essen am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um einen älteren Mann. Die Identität des Toten sei aber noch unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. Weitere Details waren am Dienstag zunächst nicht bekannt.

Von dpa