Im Rückwärtsgang Polizeiauto gerammt: Verfolgungsjagd

Es kam noch Verstärkung aus Dortmund, Unna und dem Märkischen Kreis, doch ohne Erfolg: Nur der Pickup wurde wenig später auf einem Firmengelände entdeckt. Eine Fahndung nach dem Fahrer, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, brachte nichts. Ob außer dem Fahrer noch andere Menschen in dem Pickup saßen, war unklar. Den Schaden an den Polizeiwagen schätzte die Polizei in der Mitteilung auf rund 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand.