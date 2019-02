Ladendieb verliert auf Flucht Portemonnaie: erwischt

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein Ladendieb hat auf der Flucht ausgerechnet sein Portemonnaie verloren und damit der Polizei in Bergisch Gladbach die Arbeit sehr erleichtert. Bei der Flucht vor einem Ladendetektiv, der ihn bei seinen Diebstählen beobachtet hatte, sei dem 24-Jährige «dummerweise» seine Geldbörse abhanden gekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Darin fanden die Beamten alles, was es brauchte, um ihn ausfindig zu machen. Den jungen Mann erwarte nun ein Strafverfahren, erklärte die Polizei. Er war in einem Kaufhaus beobachtet worden, wie er Lautsprecher und eine Computermaus in seinen Rucksack gepackt hatte.

Von dpa