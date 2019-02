Kindergarten geht in Flammen auf.

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein hoher Schaden ist bei einem Brand in einem Kindergarten in Euskirchen entstanden. Verletzt wurde durch das Feuer in der Nacht auf Dienstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Gruppenraum und der Dachstuhl brannten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers komplett aus. Ein Anwohner habe in der Nacht einen lauten Knall aus dem angrenzenden Kindergarten gehört. Als er die Flammen sah, rief er umgehend die Feuerwehr.

Von dpa